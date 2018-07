Zalatnay Sarolta: Pipa vagyok egy kicsit

Mégsem pereskedik, viszont megint nekiállt sportolni.

Zalatnay egy pláza nedves lépcsőjén esett nagyot korábban, sérülései, kiesett bevételei miatt 8 millió forintot követelt az üzemeltetőtől. „Inkább nem megyek bíróságra. A cég nem fizetett persze semmit” – morgolódott a FEM3 mai adásában, jelezve, hogy a nyugalma, békéje fontosabb, mint az, hogy bíróságon harcoljon igazáért.

„Egy hét kórház is volt... a térdemre is estem, de a megerőltetéstől most is előjött, ezt mondta az orvos. Kaptam bele injekciót, vettem rá gyógyszert. Pipa vagyok egy kicsit... De már szobabringázom, ami előrelépés, mert nem tudtam úgy sportolni, ahogy szoktam. Az pedig mindegy, hány éves vagy, sportolni muszáj. Az R-betűs betegségen is átestem sok éve, járok kontrollra, de minden rendben, remek a vérképem” – újságolta a műsorban.

A lánya jön haza egy hét múlva, mennek a Balatonra, októberben pedig Kanada és az USA vár az énekesnőre, aki kinti magyarok előtt lép fel.