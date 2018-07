Bevált szakemberre bízták a Maffiózók előzményét

Alakul a Maffiózók előzményfilmje, a The Many Saints of Newark, Alan Taylor személyében már megtalálták a rendezőt is.

A New Line Cinema Alan Taylort kérte fel a Maffiózók előzményfilmjének, a The Many Saints of Newark-nak a megrendezésére, amit a szakember valószínűleg annak köszönhet, hogy az eredeti sorozatban is közreműködött: kilenc epizódot készített, az egyikért Emmy-díjat is nyert.

Taylort a Mad Men – Reklámőrültek és a Trónok harca egy-egy részéért is jelölték Emmyre, mozifilmek közül többek között a Thor: Sötét világ-ot és a Terminátor: Genisys-t rendezte.

A The Many Saints of Newark is mozifilm lesz – nem az HBO-n fogják adni –, az ötletét márciusban jelentették be azzal együtt, hogy a forgatókönyvét a Maffiózók alkotója, David Chase fogja írni Lawrence Konnerrel.

A történet a hatvanas években, a newarki utcai harcok idején fog játszódni, amikor az afro-amerikaiak és az olasz bevándorlók közötti összecsapásokban sokan az életüket vesztették.

A szereplőkről egyelőre nem lehet sokat tudni, de várhatóan a Maffiózók-ban látott karakterek is megjelennek fiatalként, Tony Soprano szüleire és nagybátyjára is lehet számítani.