Itt vannak az első képek a House of Cards végjátékából

Jön még egy utolsó évad, persze Kevin Spacey nélkül.

Mint korábban írtuk, a Netflix közölte, hogy összesen 39 millió dollárt, nagyjából 9 és fél milliárd forintnak megfelelő összeget bukott a szexuális zaklatási vádak miatt, ennyi volt az előállítási költsége azoknak a tartalmaknak, amiket végül nem ad le. Ennek nagy része valószínűleg a Kártyavár-ra, a House of Cards-ra vonatkozik, hisz itt két komplett epizódot is elsüllyesztettek, miután úgy döntöttek, hogy Kevin Spacey nélkül folytatják a sorozatot, még a korábban már felvett anyagokat sem adják le vele. Az utolsó évadban Robin Wright a főszereplő, mint az alábbi, egészen friss képeken is látszik: