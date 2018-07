Varga Feri és Balássy Betty éheztek, mikor gyereket vártak

Varga Feri és Balássy Betty kapcsolata a Megasztár alatt kezdődött, a kétgyerekes énekes elhagyta családját a vokalista miatt, amiért sokan bántották őket. De nem ez volt az egyetlen nehézség a kapcsolatukban, egy időben még arra sem volt pénzük, hogy mindketten tudjanak enni.

A páros már harmadik közös gyermekét várja boldogságban, de a megbélyegzés és a pénzhiány egy időben nagyon meggyötörte őket.

"Nem csak a megbélyegzés miatt. Elköltöztünk, menedzserváltás, körülöttünk minden teljesen megváltozott" - mesélte Betty. "Elvesztettük a lakásunkat, egy csomó ilyen dolog történt. Betty pont terhes volt Rózával, és voltak úgy napok, hogy csak Betty evett" - tette hozzá az énekes Kandász Andreának a Sztármami webrealityben.

"Elmentem a kisboltba, kértem két kiflit, tíz deka szalámit, néztem az aprót, hogy elég-e. Így éltünk. Nem szégyellem. A párkapcsolatunk is nagyon megsínylette. Verebes Pista azt mondta, ne bánkódjatok, majd az idő mindent megold. Ez így történt. Hosszú nyolc év volt. Ebben voltak olyan szenvedések, kerültünk olyan helyzetbe, hogy enni se volt mit, mégis kitartottunk egymás mellett. Van egy barátunk, aki többek közt szövegíró is, Zsüti fia, Gém Zoli. Kérdezte: mi baj van? Elmeséltem címszavakban, mire benyúlt a zsebébe, és adott pénzt. Azt mondta, bármi baj van, szóljak. Ezt azért adja, hogy ne kelljen foglalkoznom olyan dolgokkal, amikkel most. Ez alapvetően „átborított", mert megszűnt az a kényszerűség.

Tulajdonképpen ő „rúgott" minket fenéken, hogy álljatok föl, csináljátok! Nem nagy összeg volt, de egy hónapig elvoltunk belőle. Egy hónap alatt átbillent az életünk, tudtunk tiszta fejjel gondolkodni. A pénztelenség megnyomorította az életünket, a kapcsolatunkba is rakott egy nagy ácskapcsot. Hülyeség lenne azt mondani, hogy nem. Sosem hibáztattuk egymást, de távolodtunk, nem épült a kapcsolatunk. Ez már a múlt, ma már boldog vagyok" - idézte a Bors az énekest.