Már tudjuk, Bear Grylls kiket szívat legközelebb

Indul a Celebrity Island with Bear Grylls harmadik évadja, újabb tíz celeb vállalkozott az embert próbáló kalandra a túlélőművésszel.

Két szezon ment eddig le a Celebrity Island with Bear Grylls című műsorból, amelyben Bear Grylls celebeket visz túlélőtúrára egy szigetre.

Az eddigi adásokban itthon kevéssé ismert emberek jelentek meg, most azonban legalább egy nagy név is lesz a csapatban: csatlakozott ugyanis Eric Roberts, a Szökevényvonat-ért Oscar-díjra is jelölt színész, aki mellesleg Julia Roberts bátyja.

Rajta kívül ők mennek még a szigetre Bear Gryllsszel: