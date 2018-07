Pirner Alma elárulta, hogy tudnak kettesben lenni a férjével

Pirner Almáéknak a gyerekük az első, de nagyon tudatosan terveznek, hogy párjával mindenképp tudjanak lopni maguknak rendszeresen egy-egy órát.

Pirner Alma és párja tudatosan szervezik úgy a napjaikat, pihenéseiket, hogy a gyerek nélkül is tudjanak kicsit együtt lenni. Fontosnak tartják a tudatosságot, külünben, mint mondják, csak elszaladna az idő úgy, hogy nem tudnak kettesben lenni, ez pedig nagyon fontos egy párkapcsolatban.

Idén a szülők segítettek be a nyaraláson, de jövőre már mindenképp szeretnének a kicsi nélkül, kettesben is elutazni valahova. "Tudatosság nélkül elúszik minden. Mi öt éve vagyunk együtt, viszonylag gyorsan jött a gyerek, most már három éves lesz, de ha ez nem lenne az életünkben, mint nő és férfi megszűntünk volna létezni" - mondta a FEM3-on.