Közösségi finanszírozásból szervezik a Csengetett, Mylord? budapesti közönségtalálkozóját: ha összegyűlik elegendő pénz, ellátogat hozzánk a sorozat öt színésze.

Az 1988-ban indult Csengetett, Mylord? harmincadik évfordulójára közönségtalálkozót szerveznének Budapesten, szeptember 22-én valósulhat meg az esemény, ha összejön rá 3 millió forint.

A közösségi gyűjtésből június 19. óta több mint 1 millió forintot szedtek eddig be a szervezők, de más felajánlások is érkeztek, a sorozat színészeinek ingyenes reptéri transzfert, szállást és városnéző túrát is biztosítanának a rajongók.

A gyűjtés ezen az oldalon zajlik, a találkozón viszont csak azok vehetnek részt, akik minimum 5 ezer forintot befizetnek. Sajnos a pénzt akkor sem kapják vissza, ha végül nem valósul meg a találkozó, ez esetben az összeget jótékonysági célra fordítják.

Ha minden jól megy, szeptember 22-én Susie Brann (Miss Poppy), Amanda Bellamy (Rose), Michael Knowles (Mr. Teddy), Perry Benson (Henry) és Jeffrey Holland (James) látogat el Budapestre, utóbbi már videoüzenetet is küldött: