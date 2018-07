Ha nem tudta volna, július 5-e a National Bikini Day, azaz Nemzeti Bikini Nap az USA-ban, és ennek megfelelően a Modern családdal végképp befutott egykori modell, Sofia Vergara is kitett magáról egy fürdőruhás fotót. A kép még a kilencvenes években készült, úgy húsz éve, de a kolumbiai szépség frissebb fotóit látva megállapítható, hogy nem nagyon fog rajta az idő, remekül tartja magát most is. Előbb a régi, alatta egy újabb fotója.