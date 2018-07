A hungarikummá vált Munkaügyekről beszél Litkai Gergely a Sláger Témában

A Karinthy-gyűrűs humorista, Litkai Gergely, valamint a Kozmix együttes énekese, Lányi Lala lesz a Sláger Téma vendége július 8-án.

A Sláger Téma első órájának vendége Litkai Gergely lesz. A stand up comedy magyarországi meghonosítójáról, a civilben jogász és színházigazgató Litkai Gergelyről kiderül, miért nem ír már több nagyjátékfilmhez forgatókönyvet, illetve azt is megtudhatjuk a Sláger Témából, miért is vált igazi hungarikummá az általa szintén íróként jegyzett Munkaügyek sorozat. Sőt, még arra is fény derül, mit is gondol a Karinthy-gyűrűs humorista a televíziós piacról és a multikulturális munkahelyekről.

A vasárnapi Sláger Témában 21 órától pedig Lányi Lala, a Kozmix együttes frontembere vendégeskedik. A műsorban újra átélhetjük a Kozmix-együttes lassan negyedszázados történetének legfontosabb mérföldköveit. Sőt, kiderül, a közelgő jubileumi évre készülnek-e valamilyen meglepetéssel. Emellett a Sláger Témából megtudhatjuk, mit is jelentett Lányi Lala életében az a hét szűk esztendő, amíg megjárta saját lelki El Caminóját, ahogy az is, születhet-e könyv ezekből az élményekből.

Tehát július 8-án, 20 és 22 óra között ismét Sláger Téma, a 103.9 Sláger FM-en Litkai Gergellyel, Lányi Lalával, valamint a házigazda Kalmár Tiborral.