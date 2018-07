Walking Dead: irány Washington, új frizurával!

Kijött egy plakát a The Walking Dead következő, kilencedik évadjához: Rick másképp néz ki rajta, és a helyszín is más lesz, úgy tűnik.

Októberben már a kilencedik évaddal tér vissza a képernyőre a The Walking Dead, az AMC most kiadott egy képet is az új etapról:

Azt már korábban lehetett tudni, hogy a következő felvonásban időugrásra számíthatunk, így nem meglepő, hogy Rick másképp néz ki, mint eddig, jóval rövidebb lett a haja.

Ami még újdonság, hogy a háttérben a romos Capitolium látható, vagyis nagyon úgy tűnik, hogy hőseink beljebb jutnak Washington városába. Hogy ott mi történik velük, az ősszel fog kiderülni.