Pikali Greda negyvenedik születésnapi partiján jelentette be, hogy párja, Rékasi Kéroly megkérte a kezét.

Rékasi Károly megkérte Pikali Gerda kezét - írja a Bors. A lap szerint hírt a színésznő jelentette be a negyvenedik születésnapi meglepetéspartiján, amit Rékasi Károly szervezett egy hajón a tiszteletére.

A pár a napokban érkezett haza egy olaszországi nyaralásról, a vakáción készült képeket pedig Rékasi osztotta meg a Facebook-oldalán. Az egyik fotón pedig látszik is a színésznő kezén a gyűrű.

A József Attila Színház művészei öt éve szerettek egymásba a Fekete szárú cseresznye című darab alatt. Rékasi Károly és Pikali Gerda is volt már házas. A színész húsz évig volt Détár Enikő férje, a színésznőnek pedig két fia is született a Big Brotherből is ismert Gézutól.