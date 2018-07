A képernyőn házasodik az egyik legidegesítőbb tévésztár

A nézők sem maradnak le a Jersey Shore egyik szereplőjének, The Situationnek az esküvőjéről.

Megházasodik a The Situationnek becézett Mike Sorrentino, a feltámasztott Jersey Shore, vagyis a Jersey Shore: Family Vacation második évadjában a nézők is tanúi lehetnek a nagy eseménynek.

The Situation annak idején a Jersey Shore utolsó évadjában, Valentin-napon kérte meg a kedvesét, Lauren Pesce-t, így adódott a kérdés, hogy az esküvőre is a képernyőn kerül-e majd sor – amire a realityszereplő igennel válaszolt a Twitteren:

The Situation a Jersey Shore-ban még agresszív és pökhendi volt, utána viszont leszokott az alkoholról és a drogokról, és meglepően normális emberként tért vissza a képernyőre. Adócsalásban így is bűnösnek találta a bíróság januárban, börtönbüntetésre is számíthat.