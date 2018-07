Elképesztő okból tiltották be a Trónok harca könyveit egy börtönben

Egy marylandi női börtönben betiltották a Trónok harca alapjául szolgáló regényeket, mert azokban térképek szerepelnek. De ez miért baj?

Egy marylandi női börtön egyik lakója nyílt levelet írt a The Marshall Projectnek, ebben arról számolt be, hogy nem olvashatja a kedvére a Trónok harca könyveit, mert azokat betiltották az intézményben.

Az ok első hallásra elképesztő, a börtönben ugyanis rengeteg könyvet lehet olvasni, a térképek azonban tilosak, hiszen azok alapján egy szökést is könnyebb megtervezni.

A Trónok harca regényfolyamában vannak ugyan térképek, azok viszont fiktív helyekről, például Westerosról készültek – ezeket is ki lehet azonban cserélni igazi térképekre, amit nem biztos, hogy észrevesz egy átlagos börtönőr.

Ugyanígy vannak más, elsőre ártatlannak tűnő tárgyak is, amiket nem szabad bevinni a börtönbe: például fényképekből is csak hagyományosakat tarthatnak a rabok – a Polaroid-kép már tiltott, mivel a két rétege közé simán kerülhet némi drog is.