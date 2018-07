Terhesen sem mond le az edzésekről Kulcsár Edina, ez pedig sok követőjét kiakasztja, legutóbbi konditermes képei alatt csak úgy dőltek a negatív üzenetek. A kismama terhessége utolsó szakaszában is remek formában van, a posztjaiban pedig hangsúlyozza is, hogy nem terheli meg magát, nem viszi túlzásba a konditermi mozgást. "Íme a fintorgós izzadt fejem! Nem a legelőnyösebb, de én szeretem az ilyen képeket, hiszen ez is én vagyok" - írta a legfrissebb edzős fotóhoz.