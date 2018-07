Oltár elé vezeti párját a 75 éves Kóbor János

Polgári esküvőjük után tíz évvel a templomban is kimondja az igent Kóbor János és Kóbor Deme Zsóka.

Az Omega frontembere és párja 2005 júliusában, egy születésnapi partin ismerkedett meg egymással, és esküvőjüket az első találkozás harmadik évfordulójára szervezték, de kezdettől fogva csak polgári szertartásban gondolkodtak.

"Az ötödik házassági évfordulónk egybeesett az Omega oratóriumi turnéjával, és közben felvetődött a templomi esküvő ötlete, de végül abban maradtunk, erre a következő kerek évfordulónk előtt még visszatérünk. Akkor azt is megbeszéltük, hogy bensőséges szertartást szeretnénk. Ez lesz az első templomi esküvőnk, és az utolsó is, ahogy mondani szokás" - mondta Kóbor Deme Zsóka a Blikknek.

"A szüleink is oltár előtt léptek házasságra, arról nem is beszélve, hogy számomra az elmúlt 13 év azt is megmutatta, társra találtam. Ezt az égiek előtt is vállalom, de azért kérnék cserébe egy kis jó időt" - tette hozzá az énekea a lapnak.