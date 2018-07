Meztelen valóságshow-t indítana Cicciolina

Cicciolina szívesen indítana meztelen valóságshow-t, még a szerepléstől sem riadna vissza.

A szerelem szigetén címmel készítene meztelen valóságshow-t Cicciolina. Staller Ilona a Ripostnak mesélt a részletekről: magát műsorvezetőként képzeli el, de szerepelne is a műsorban.

"A műsort egy lakatlan szigeten forgatnánk, messze a civilizációtól. A feladat a túlélés lenne. A szereplők meztelenül, mint Ádám és Éva barangolnák be a helyszínt. Mivel az emberek a szükség esetén csak egymásra számíthatnak és támaszkodhatnak, az sem kizárt, hogy szerelem is szövődik a szigeten. Egyébként Amerikában képernyőn van már egy hasonló show, és rengetegen nézik. Ha összejönne, én szívesen vezetném a műsort, de vagyok annyira bevállalós, hogy a játékban is részt vegyek" - mondta.