Valószínűleg öngyilkos lett a szépségkirálynő szerelme

Még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt a 25 éves Aaron Armstronggal, akinek a holttestét három héttel barátnője, Sophie Gradon halála után találták meg. Néhány külföldi lap szerint öngyilkos lett, pár posztja is erre utal.

Mint arról mi is beszámoltunk, 25 évesen meghalt Aaron Armstrong, a három héttel előtte elhunyt szépségkirálynő és realityszereplő, a 32 éves Sophie Gradon barátja. A holttestét az angliai Blythben találták meg, a rendőrség akkor csak annyit közölt, hogy nem úgy tűnik, mintha másik személynek is köze lett volna a férfi halálához.

Gradonról is csak gyanítani lehet, hogy öngyilkos lett – miután depresszióval és anyagi gondokkal küzdött –, a külföldi lapok most Armstrongról is ezt feltételezik. Főként az utal erre, hogy a férfi maga is nagyjából 10 évig harcolt depresszióval, 4 éve pedig már megpróbált öngyilkos lenni, akkor azonban a testvére megmentette.

Armstrong a szerelme halála után folyamatosan fájdalmas posztokat tett közzé a közösségi oldalakon, volt ezekből olyan is, ami azt sugallta, hogy készül a lány után menni. „Ne aggódj, ott leszek veled, a szavamat adom, és én sosem szegem meg a szavam. Te és én vagyunk a végéig, emlékezz, mi egyek vagyunk” – írta például az alábbi bejegyzésben, a kommentelők egy része segélykiáltásnak is gondolta:

Armstrongot egyébként az interneten is sokan támadták, volt, aki azt gondolta, a folyamatos posztolással csak követőket akar szerezni, mások azt feltételezték, hogy köze volt a szerelme halálához. A férfi egyik utolsó Facebook-posztjával egy olyan szervezetre hívta fel a figyelmet, amely az internetes bántalmazással, a cyberbullying jelenségével foglalkozik:

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot!