Válságos állapotban az egykori gyereksztár, az ápolására gyűjtenek

Denise Nickerson egykori gyerekszínész júniusban súlyos stroke-ot kapott, jelenleg az intenzíven fekszik – a rokonai azonban nem tudják fizetni az ápolás költségeit.

A Willy Wonka és a csokoládégyár-ból ismert Denise Nickerson egy súlyos stroke után az intenzívre került júniusban, azóta mesterségesen táplálják.

Az agya, a szíve és a tüdeje is olyan rossz állapotban van, hogy élete végéig ápolásra fog szorulni, a családja ezt azonban nem tudja megfizetni, így gyűjtésbe kezdtek. Eredetileg a család egyik barátja indított egy adománygyűjtő akciót a Facebookon, ez a több külföldi lapban is megfuttatott oldal azonban már nem él, Nickerson menyének, Jasmine-nek lehet utalni közvetlenül:

Nickerson a Karcsi és a csokoládégyár klasszikus, 1971-es filmváltozatában játszotta a folyton rágózó, beképzelt kislányt, Violet Beauregarde-t, utána a The Electric Company című varietéműsorban láthattuk hosszabban, de például a The Brady Bunch-ban is vendégszerepelt. 1978-ban, 21 éves korában hagyott fel a színészettel.