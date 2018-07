Családot alapítana Zámbó Krisztián

Zámbó Jimmy legidősebb fia, Krisztián, lassan betölti a negyvenet, és úgy döntött, eljött a gyerekvállalás ideje.

Hét éve él párkapcsolatban, és bár Zsuzsival többször tartottak szünetet, úgy döntöttek, hogy családot alapítanak.

"Felhagytam az eddigi életvitelemmel, és tudatosan kezdtem élni. Már nincsenek kicsapongások, sem éjszakába nyúló tivornyák. Be kell látnom, hogy harmincnyolc évesen már megérzem a kort. (...) Szeretnék fizikailag jó formában lenni. Imádok a természetben futni. A visegrádi tiszta levegő nemcsak a tüdőmet, de a fejemet is kitisztítja. Így jöttem rá arra is, hogy szeretnék egy gyereket. Ehhez pedig nem árt a jó fizikum" - mondta a Borsnak.

Az énekes életmódot váltott, vidékre költözött, fel akar készülni a kisbaba érkezésére.