Meghalt Roger Perry amerikai színész, akit közel száz filmben és sorozatban láthattunk a pályafutása során.

85 évesen kaliforniai otthonában halt meg Roger Perry, prosztatarák végzett vele. A színész az IMDb szerint összesen 96 filmben és sorozatban szerepelt, 1959-ben kezdte a pályáját, egyébként Lucille Ball fedezte fel.

1960-ban már az egyik főszerepet játszotta a Harrigan and Son című sorozatban, később olyan szériákban láthattuk hosszabban, mint az Arrest and Trial, a The F.B.I., a Barnaby Jones vagy a Falcon Crest.

A Star Trek eredeti szériájában egy időutazó pilótát játszott az egyik epizódban, és vendégszerepelt többek között a Hawaii Five-0-ban, a Wonder Woman-ben, a Boomer, a csodakutyá-ban is. Egy rövidfilmet leszámítva utoljára a Wreckage című filmben tűnt fel 2010-ben.