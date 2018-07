Elindult Nagy-Britanniában a The Voice című tehetségkutató műsor gyerekeket bemutató verziója, a The Voice Kids, és rögtön az első körben láthattunk legalább egy elképesztő produkciót. A 14 éves Jacob a Puttin' on the Ritz című, 1929-ben íródott slágert adta elő, és mintha maga Fred Astaire szólalt volna meg, a zsűri is csak pislogott, hogy milyen érett hangja van a srácnak. Csodálkozzon rá ön is, mutatjuk a videót.