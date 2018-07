A The Voice című tehetségkutató műsor gyerekeket bemutató változatában, a The Voice Kids-ben tűnt fel a glasgow-i Ciaran, akitől a zsűrinek és a közönségnek egyaránt leesett az álla, a srác ugyanis 13 éves létére úgy mozgott a színpadon, mintha oda született volna. Nemcsak a hangja volt elképesztő, de a komoly koreográfia és fiú kisugárzása is sokat dobott a produkción, Fleur East slágerét, a Sax-et adta egyébként elő – nézze meg ön is!