Folytatódik a II. Erzsébet királynő életét bemutató The Crown, a történet előrehaladtával azonban a szereplők is idősebbek lesznek, így a harmadik évadra már le kellett cserélni szinte a komplett színészgárdát. II. Erzsébetet például Claire Foy helyett már Olivia Coleman fogja játszani, róla jött ki most egy friss fotó a szerepben – mutatjuk is.