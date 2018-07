Meghalt Robert Wolders színész, akit 20 filmben és sorozatban láthattunk, egyébként Audrey Hepburn párjaként is ismert volt.

81 éves korában meghalt Robert Wolders. Hollandiában született, de már New Yorkban tanult színészetet, első jegyzett szerepét a Flipper című sorozat egyik epizódjában kapta, előtte a Júlia és a szellemek-ben tűnt fel statisztaként.

A színészt a legtöbben a Laredo című westernsorozatból ismerhetik, ott 26 epizódban játszotta Erik Huntert. Ezenkívül csak vendégszerepei voltak a képernyőn, megjelent például a The F.B.I.-ban, a The Man from U.N.C.L.E.-ben és a Földre szállt boszorkány eredetijében, vagyis a Bewitched-ben.

1975-ben elvette Merle Oberon színésznőt, és utána fel is hagyott a színészettel. A nő 1979-ben meghalt, Wolders pedig a következő évben Audrey Hepburnnel jött össze, akivel annak haláláig, 1993-ig együtt is volt. Leslie Caronnal is volt egy rövid kapcsolata, legutóbb Henry Fonda özvegye, Shirlee Fonda volt a partnere.