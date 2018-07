49 évesen meghalt Annabelle Neilson

49 éves korában meghalt Annabelle Neilson modell és realityszereplő, többek között Kate Moss és Naomi Campbell is gyászolja.

Londoni lakásában találták meg Annabelle Neilson holttestét: a rendőrség szerint nem voltak gyanús körülmények, így nem is kezelik bűnügyként az esetet.

Neilson a Rotschild családba házasodott, egy ideig Nat Rotschild feleségeként volt ismert, de közben modellkedett is, többek között Kate Moss, Naomi Campbell és Alexander McQueen tervező is a barátai közé tartozott.

Neilson maga is arisztokrata volt, II. Erzsébet királynő távoli rokona, így a brit arisztokrácia köreiben is mozgott, így került be az angliai elitet bemutató realitysorozatba, a Ladies of London-ba is.