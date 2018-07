Bevonult az elvonóra a balhés tévésztár

Bevonult az elvonóra a New York igazi feleségei című realitysorozat sztárja, Luann de Lesseps, így a műsora felvételén sem tudott részt venni.

A The Real Housewives of New York City, vagyis a New York igazi feleségei egyik szereplője, Luann de Lesseps nem fog részt venni a tizedik évad további felvételein, inkább a gyógyulására koncentrál egy rehabilitációs intézetben.

Helyette kolléganője, Bethenny Frankel beszélt, elmondta, hogy a szereplők és a Bravo csatorna is maximálisan támogatják Lessepset, szerintük bátor lépés volt bevonulni az elvonóra az után, hogy az évad során végig alkoholproblémái voltak, a tavalyi karácsonyt pedig fogdában töltötte.

Lesseps családi okok miatt is tart egy kis szünetet, a férjével ugyanis válnak, és megállapodtak, hogy eladják New York-i otthonukat, a pénzből pedig egy alapot hoznak létre a két gyereküknek – a nő azonban állítólag inkább vett egy másik házat a pénzből, volt férje és a gyerekek be is perelték.