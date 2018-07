Rúzsa Magdi nagyon dühös a róla szóló cikkek miatt

A hírek szerint Rúzsa Magdit úgy elzárták a nyilvánosság elől az EFOTT-on, mint a legnagyobb világsztárokat – az énekesnő ezt cáfolja, szerinte semmilyen extra kérése nem szokott lenni a koncerteken.

Az énekesnő nem szokott reagálni a róla szóló cikkekre, de úgy érezte, most betelt a pohár, és pontokban foglalta össze, hogy min akadt ki.

„Most lett nagyon elegem! Itt az állj! Felháborítónak találom a hazugságokat, amiket írkálgatnak rólam bizonyos újságok! Nem szoktam felvenni a kesztyűt, de most betelt a pohár" – kezdte a bejegyzést. Mint írja, tíz éve ugynazzal a busszal járja az országot, sokszor öltözője sincs, abban próbálja átvenni a fellépőtuhát, hogy ne lássa mindenki.

„Csak két interjút adtam pont az EFOTT-on! Élőben jelentkeztünk be a Music Chanellel és segítettem a Bátor Tábornak egy videó üzenettel. Semmilyen sztárallűröm nincs. Minden koncertre szendvicset kérek a stábnak, meg salátát (nem bio) vagy rizses húst a zenekarnak és nekem. Nincs is biztonsági emberem, olyannyira vagyok " világsztárként védve"! Tessék körülnézni másik magyar zenekaroknál, ahol a backstageben is (amit őrök védenek) ott áll az őr az ajtajuk előtt. A fellépőruháim nagy részét magyar tervezők készítik, vagy tehetséges varrónők az ötleteim alapján” – írta.

„Nincs fodrászom vagy sminkesem sem a koncerteken, megnézhetőek a werk videóim, abban aztán látszik az igazság. Nem iszom egy korty alkoholt sem a koncertek alatt, és nem vagyok betépve sem (lehet ez a baj????). Nem villantok, mert minden ruhám alatt ott a fekete kis rövidnadrágom” – reagált a vádakra.