Visszatér a Walking Deadbe egy halott szereplő

Az annak idején Abrahamet játszó Michael Cudlitz újra csatlakozik a The Walking Dead stábjához – de mi lesz a szerepe?

Michael Cudlitz figurája, Abraham Ford sokak kedvence volt a The Walking Dead-ben, Negan azonban szétverte a fejét a szöges baseballütőjével, így a hetedik évad legelején el kellett tőle búcsúznunk.

A hetedik szezon végén még láthattuk egy visszatekintésben, most azonban nem ebben a formán fog visszaténi a The Walking Dead-hez: Cudlitz rendezni fog, a következő, kilencedik évad hetedik epizódját bízták rá.

A színésznek ez lesz az első rendezése, korábban csak producerként közreműködött két filmnél. Az Origónak többször is nyilatkozott annak idején, ezeket az anyagokat itt, itt és itt találja.

A The Walking Dead kilencedik etapjában egy új karakter is bemutatkozik: a siket Connie-t a valóságban is siket Lauren Ridloff alakítja majd, akit az Egy kisebb isten gyermekei színpadi változatáért Tony-díjra is jelöltek.