Csúcsra járatta a drámát az America's Got Talent.

Egy kis drámáért nem megy a szomszédba az America's Got Talent, mint az alábbi felvételből is kiderül. A tehetségkutatóban egy légiakrobata-páros mutatkozott be, és egészen szép, ügyes dolgokat mutattak be – de csak egy darabig. A férfi azonban fenn a magasban bekötötte a szemeit, így vakon kellett volna elkapnia társát, ami nem igazán sikerült. A riadt fejekkel, drámai zenével súlyosbított perceket megnézheti alább: előbb pár kép, alul a videó.