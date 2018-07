Forog a Hatalmas kis hazugságok folytatása.

Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz vitte sikerre többek közt a Big Little Lies című HBO-sorozatot, és persze jön is a folytatás. Előbbit le is fotózták egy meghökkentő ruhában, amiről a Legally Blonde, a Doktor Szöszi juthat sokak eszébe. A 42 éves színésznő karaktere talán egy beöltözős partiba lesz hivatalos, nézze csak a szettet: