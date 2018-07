Apás szülésre készül Pál Dénes

Augusztusban születik meg Pál Dénes kislánya, az énekes már izgatottan várja, hogy a karjában tarthassa.

"Augusztus végére vagyunk kiírva, de nyár van, meleg, bármi megtörténhet. Lassan ráfordulunk a célegyenesre. Már el is kezdtük beszerezni a baba érkezéséhez szükséges holmikat. Átalakítjuk a dolgozószobát babaszobává, én a nappaliban kapok egy kis sarkot. Ketten csináljuk a párommal, illetve a nagyszülők is segítenek" - mesélte a Borsnak.

A lapnak elárulta, hogy a következő néhány hét a fellépések mellett ezzel telik. Párja nagyon jól bírja a terhességet, nemrég elutaztak Horvátországba egy kicsit pihenni, készülnek a kicsi érkezésére.

"Apás szülés lesz, úgy tervezzük. Eddig is minden fontos pillanatnál ott voltam, és a jövőben is szeretnék. Semmiről sem akarok lemaradni! Ha csak a jelenlétemmel tudom támogatni a páromat, akkor legyek ott. És persze részese szeretnék lenni a csodának. A nevét még nem választottuk ki. Három befutó is van, de csak akkor döntünk, ha megszületett" - mondta.