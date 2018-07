Tóth Vera reagált a kommentelőknek, akik fogyása miatt bántják

Tóth Vera soha nem titkolta, hogy egy gyomorműtét segített neki a fogyásban, de arról is többször beszélt, hogy ez az út sem volt könnyű, sokat kellett tennie azért, hogy elnyerje mostani alakját. Elégedettebb magával, magabiztosabb, ez pedig zenei karrierjére is kihat, bár sok kommentelő máig beszólogat neki a súlya és a róla megjelent bulvárcikkek miatt - az énekesnő most nekik üzent.

"Soha nem mondtam, hogy ez az eredmény mind kemény diétának és heti 12 edzésnek köszönhető, pedig mondhattam volna, hazudhattam volna, és hatalmas babérokat arathattam volna azzal, mennyire erős csaj vagyok. Ez korántsem jelenti azt, hogy nem szenvedtem, hogy nem vállaltam be ennek a műtétnek azt a kockázatát, hogy az erős túlsúly miatt esetleg nem szállok le a műtőasztalról, vagy esetleg szövődmények is jelentkezhetnek" - kezdte a bejegyzést.

"Erős voltam, elhatároztam, hogy változtatok, mert a belgyógyászom szerint is ez volt az egyetlen járható út. Hiszed, nem hiszed, a hormonális és hasnyálmirigy problémáim miatt még így is sokkal kevesebbet fogytam, mint a bypassosok nagy többsége. Gondolj bele, enélkül talán nem sikerült volna, hiába küzdöttem előtte is annyit, hogy belegebedtem. Ennek az egésznek mindig csak a szép oldalát mutattam, mert szépnek látom ezt az utat. De most leírom nektek azt is, hogy ez hogy nézett ki a csúnya részével együtt" - írta.

A bejegyzésben részletezi, hogy küzdött meg az evéssel a műtét után, milyen módon kellett változtatni étkezési szokásain. Mint írja, sokszor a fejéhez vágják, hogy túl sokat írnak a fogyásáról, testéről, de erről nem feltétlenül ő tehet: "Egyre csak azt vágjátok a fejemhez, hogy mi ez a sok cikk a fogyásról, a plasztikáról, a mellemről, a magamutogatásról, a mindenről, ami nem zene? Ha onnan várod a koncertek időpontját, vagy azt, hogy milyen volt egy koncert, azt várhatod, nem kapod meg, ehelyett a 'pikáns' részleteket olvashatsz arról, milyen a szex."

Az énekesnő úgy érzi, a negyven kiló mínusszal erősebb, magabiztosabb ember lett, ezt pedig a közönség is érzi. Szeretne nem csak a színpadon adni az embereknek, reméli, a példája sokaknak segít, a posztjaival igyekszik erőt adni - még akkor is, ha ez a gyűlölködőknek nem tetszik.