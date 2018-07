Hihetetlen, de ezek a magyar sztárok jártak!

Szabó Zsófi egykor magára tetováltatta szerelme, Berki Krisztián nevét, Majka feleségül akarta venni Kiss Ramónát, és Bochkor Gábor is más nővel képzelte el a jövőjét. Eltelt azóta jó néhány év, sokan elfelejtették már az egykori szerelmespárokat, de most összeállításunkban felidézheti, ki kivel járt a kétezres évek elején.

Szabó Zsófi és Berki Krisztián

A páros 2011-ben jött össze, Szabó Zsófi és Berki szinte együtt is éltek, és a nyilvánosság előtt is vállalták kapcsolatukat. „Karácsony óta minden nap Krisztiánnál alszom, szépen apránként mindig egy táskával többet viszek” – mesélte a Jóban Rosszban egykori színésznője 2012 elején.

A kapcsolatot annyira komolyan gondolták, hogy közös tetoválást is varrattak: az ujjukra tetováltatták a másik nevét. Szabó Zsófi anno a szüleinek is bemutatta a párját, akik megkedvelték, de véget ért a szerelem három hónap után. „A szerelmünk Zsófival örök, a kapcsolatunkat azonban most felfüggesztjük. A tetoválást nem tüntetjük el, az szép emlék marad” – mondta akkor Berki, de a tetoválás már egyikük kezén sincs ott, és más oldalán találták meg a boldogságot.

A cikk folytatódik, lapozzon!