10 éve indult a Breaking Bad, ennek alkalmából a sorozat színészei újra összejöttek a jelenleg zajló Comic-Conon – a Jesse Pinkmant alakító Aaron Paul öt hónapos kislánya azonban ellopta a show-t, miután az apja őt is behozta a színpadra. A kis Story Annabelle-t ugyanis beöltöztették a sorozatban is sűrűn látott sárga védőruhába, persze, hogy mindenki rá figyelt a közönségből. Nézze meg ön is, miként festett a gyerek, mutatunk pár képet az eseményről.