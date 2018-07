Hosszú szünet után feltámad az animációs sorozat, ezt július 19-én jelentette be a Lucasfilm a San Diego-i Comic-Con fesztiválon, minden film- sorozat és képregény-rajongó Mekkájában. A The Clone Wars 12 résszel tér vissza hamarosan, de már ügyködnek a háttérben az élőszereplős SW-sorozaton is, felnőtteknek nyilván azt lesz az igazi. Addig is alább pár kép és végül egy videó a visszatérő sorozathoz.