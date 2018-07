Újra beleshetünk Lindsay Lohan mindennapjaiba

Az MTV realitysorozatot készít Lindsay Lohannel, egy görög szigeten láthatjuk majd a színésznőt.

Az MTV Lindsay Lohannel forgat egy realitysorozatot, a színésznő tulajdonában lévő Lohan Beach House mindennapjait mutatják be a görög Míkonosz szigeten.

A széria mögött a Bunim/Murray Productions nevű produkciós cég áll, ők készítették Lohan 2008-as családi realityjét, a Living Lohan-t, de az ő nevükhöz köthető a Keeping Up with the Kardashians is.

Lohant legutóbb 2014-ben láthattuk realityben, akkor a Lindsay-ben mutatta meg, hogyan telnek a mindennapjai a rehab után. Színészként nem szerepel mostanában sokat, egy 2015-ös rövidfilm után idén láthatjuk csak hosszabban a Sick Note-ban.