Meghalt Elmarie Wendel amerikai színésznő, akit leginkább az Űrbalekok című sorozatból ismerhettek a nézők.

89 éves korában meghalt Elmarie Wendel színésznő, aki összesen 33 filmben és sorozatban szerepelt a pályafutása során.

Az Űrbalekok-ban 120 epizódban játszotta a Solomon család főbérlőjét, Mrs. Dubceket, ez volt a legemlékezetesebb szerepe.

A New York rendőrei-ben, a George Lopez-ben és a General Hospital-ban is több epizódban láthattuk, de vendégszerepelt többek között a Knight Rider-ben, a Seinfeld-ben, a Gyilkos sorok-ban is.