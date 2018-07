Felrobbant a cukiságbomba a tehetségkutatóban - videó

Az ötéves Sophie Fatutól már korábban elolvadt az America's Got Talent zsűrije és közönsége, most pedig a TV Guide adott ki egy exkluzív videót arról, hogy mit láthatunk a kislánytól a következő adásban. Frank Sinatrától fogja énekelni a New York, New York-ot, előtte azonban azt is elmondta Simon Cowell kérdésére, hogy nem érdekli a pénz, csak énekelni szeretne, hogy örömöt okozzon az embereknek – nem is kell odaadniuk neki az egymillió dolláros fődíjat, ha esetleg ő nyerne.