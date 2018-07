Új tetoválást csináltat a Trónok harca sztárja

Rihanna és Justin Bieber kedvenc tetoválóművésze, Mr. K. egy azóta már eltűnt Instagram-sztoriban mutatta meg legújabb művét, amit a Trónok harca színésznője, Maisie Williams kommentált is, úgy néz ki, őt fogja díszíteni a piros "No one", vagyis "Senki" felirat. A szöveg az arcnélküli bérgyilkosokra, illetve a tőlük tanultakra utalhat, de Williams visel már egy Sansával, Sophie Turnerrel közös tetkót is, azt a dátumot íratták magukra, amikor mindkettejüket beválogatták a kultikussá vált sorozatba. Íme, így készült az újabb cucc!