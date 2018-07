Még rejtegeti új műsorának sztárjait a TV2

Ősszel kerül képernyőre a Csak show és más semmi, a TV2 hamarosan elárulja, hogy milyen sztárok tűnnek fel az új műsorukban.

A Csak show és más semmi színpadán a sztároknak olyan produkciókban kell remekelniük, melyeket korábban sosem próbáltak. Ez lehet akrobata előadás, táncbemutató, bűvész show, a lényeg, hogy a határaikat túlszárnyalják, kilépjenek a komfortzónájukból.

A TV2 műsorának közösségi oldala már elindult, az első posztból kiderül, hogy hamarosan elárulják a szereplők nevét. "Leleplezzük 2018. legnagyobb szabású műsorának sztárjait! Ki lesz a showkirály és ki a showkiralynő?" - írták a videóhoz, a neveket pedig az oldalaikon teszik majd közzé.

A műsor eredetije az izraeli I Can Do That, mely a Sztárban sztárhoz hasonló formátum.