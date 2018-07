97 évesen meghalt az első valóságshow sztárja

97 éves korában meghalt William Loud, aki 1971-ben elsőként engedte meg egy tévétársaságnak, hogy kamerával vegye az ő és a családja mindennapjait, ezzel az első valóságshow sztárjává vált.

Végelgyengülésben, családja körében halt meg William Loud, aki az első valóságshow-ban szereplő család feje volt, az ő mindennapjaikat mutatta be annak idején az An American Family.

A PBS 1971 májusa és decembere között forgatott a családnál, majd a körülbelül 300 órányi nyersanyag vágott verzióját 1973-ban mutatta be 12 epizódban.

A tévétörténeti mérföldkőnek számító műsor eredetileg egy szimpla dokumentumfilm lett volna egy átlagos középosztálybeli amerikai családról, a forgatás közben azonban több érdekes dolog történt, ami végül is az első valóságshow-vá tette: a Loud házaspár például jóformán a kamerák előtt vált el, legidősebb fiuk pedig itt vallotta be, hogy homoszexuális.

2011-ben az HBO Cinema Verité címmel bemutatott egy tévéfilmet is az An American Family forgatásáról, abban Tim Robbins játszotta a most elhunyt William Loudot.