Egyre bonyolódik a halott szépségkirálynő ügye

Sophie Gradon egykori szépségkirálynő és barátja, Aaron Armstrong halála után két fivér is meghalt, állítólag ők négyen egy öngyilkos paktumot kötöttek – Gradon szülei azonban kizártnak tartják ezt, nyilatkoztak az ügyben.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Love Island-ben is látott egykori brit szépségkirálynő, Sophie Gradon halála után három héttel a barátja, Aaron Armstrong is meghalt – vélhetően mindketten öngyilkosok lettek, erről azonban hivatalosan senki sem tájékoztatta a nyilvánosságot.

Az angliai Blythben, ahol a fiú holttestét megtalálták, pár nap eltéréssel két testvér, Darryl és Dylan Smith is meghalt, akik az apjuk szerint jóban voltak Gradonékkal – mire a sajtó elkezdett kombinálni arról, hogy a négy fiatal amolyan öngyilkos paktumot köthetett, megbeszélhették, hogy rövid időn belül mindannyian öngyilkosok lesznek.

Gradon szülei most egy közleményt adtak ki arról, hogy a lányuk igazából nem is ismerte a Smith testvéreket, soha nem is élt Blythben, ahol a korábbi hírek szerint "együtt nőtt fel" Darryllel és Dylannel.

"Sophie a hirtelen és tragikus halálakor még csak öt hete volt kapcsolatban Armstronggal. Azt feltételezni, hogy volt valamiféle megállapodás a Smith gyerekek, Armstrong és a mi drága lányunk között, egyszerűen gonosz és kegyetlen dolog" – írták a szülők.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot!