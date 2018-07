Ha hiányzik az Így jártam anyátokkal, nézze ezt!

Jason Segel saját sorozatot kap jövőre.

Jason Segel – aki minden idők egyik legjobb szituációs komédiájában Marshallt alakította - saját sorozatot kap 2019-ben, a forgatások jövőre kezdődnek. A hírt a napokban jelentette be a megrendelő, az AMC.

A Dispatches From Elsewhere kreátora egyben főszereplője lesz Jason Segel, mellette executive producer is, akárcsak Scott Rudin, Eli Bush és Garrett Basch. A sztoriról még nem sokat tudni, csak annyit, hogy teljesen átlagos emberekről szól, akik valamiféle titokra jönnek rá, és minden szál mélyebbre vezet, mint bárki hitte volna.