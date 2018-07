Nagyon is élnek az élőhalottak

Rendületlenül csoszognak tovább a zombik, jöhet a Fear the Walking Dead ötödik évadja.

A Fear the Walking Dead a nagy kultsorozat, a The Walking Dead spinoffja, előzménysorozata, nem hoz olyan bődületes számokat, mint a képregény alaján készülő nagy előd, de jó kritikákat kap. Az élőhalottak úgy 7-8 éve legyőzték a tévében a vámpírokat (emlékszik még a True Bloodra, a Vámpírnaplókra és társaira?), és ugyan vesztettek az erőből, de még tartják magukat. Az AMC például épp a minap jelentette be, hogy berendelte az ötödik évadot is a sorozatból.

Ugyancsak folytatást kap a tévétársaságtól a Breaking Bad előzménysorozatának számító, itthon is kedvelt Better Call Saul, illetve a szervezett bűnözéssel foglalkozó McMafia.

Alább pár kép a Fear the Walking Deadből: