Optimista plakáton a kultsorozat

Philip K. Dick regénye, Az ember a fellegvárban (The Man in the High Castle) alapján készült az azonos című sorozat első évadja, 2015-ben rajtolt, ősszel jön az új adag. Van hozzá egy friss poszterünk.

2015 novembere óta egyben is látható a The Man in the High Castle, amely az év végére az Amazon legtöbbet streamelt saját sorozatává vált. Az Amazon 2013-ban vágott bele a sorozatgyártásba, azóta is termelt viszont rendesen, a The Man in the High Castle mellett sikerrel fut például a Transparent.

A rekorddöntő sorozat Philip K. Dick regénye, Az ember a fellegvárban alapján készült, egy olyan Egyesült Államokban játszódik, amely elvesztette a II. világháborút, ezért részben a nácik, részben a japánok uralják. Alább az optimista plakát: