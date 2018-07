Hintóval, vörös szőnyeggel várták haza Magyarország legszebb nőjét

A Magyarország Szépe döntőjét Szarvas Andrea nyerte, ő lett a 2018-as Miss World Hungary, és ő képviselheti hazánkat a Miss World világversenyen decemberben Kínában. A 20 éves szépségkirálynő Vésztőn él családjával, közszolgálati ügyintézőnek tanul, de a verseny miatt teljesen megváltozik az élete: a fővárosba költözik, és az iskola helyett egy ideig a következő megmérettetésre koncentrál – többek közt erről mesélt az Origónak.

Az értékes nyeremények mellett, melyeket a napokban vett át (itt megnézheti), a Miss World Hungary 2018 címet is elnyerte, amit szeretne a jövőben kamatoztatni.

„Mindenképp szeretnék a médiában maradni, és szeretném, ha felfigyelnének rám. Úgy képzelem el, hogy a médiában kapok munkát, de mellette a szakmámat is szeretném mindenképp megtanulni. Közszolgálati ügyintézőnek tanulok Békésen, de most a tanulás kicsit háttérbe szorul, mert Budapestre költözöm. Úgy tudom, itt is van ilyen szak, úgyhogy még az is lehet, hogy másik iskolában folytatom, egyelőre még csak tervezgetek, káosz van a fejemben. Most az a célom, hogy a kínai világversenyen jól szerepeljek" - mesélte terveiről.

A Magyarország Szépe szépségversenyre az édesanyja ösztönzésére jelentkezett. „Kitolták a jelentkezési határidőt, anya pedig azt mondta, hogy próbáljam meg, hiszen nincsen semmi vesztenivalóm. Én nem terveztem, de belementem, meggyőzött. Korábban otthoni kisebb versenyeken vettem részt, egy szegedi szépségversenyre is beneveztem, de ez volt a legnagyobb verseny, amiről álmodni lehet" - mondta az Origónak.

Környezete nagyon örült az első helyezésnek, szülővárosban ujjongva fogadták. „Pont városnapok voltak, mikor hazamentem, hintóval, tortával, konfettivel és vörös szőnyeggel vártak, mindenki összefogott, rám szavazott. Nagyon örülök, hogy büszkék rám!"

Örül annak, hogy cikkek jelennek meg róla a sajtóban, de a magánéltéből nem akar mindent kiadni. „Pozitív, jó cikkeket látok, szépeket írnak rólam, így nem zavar, hogy az újságokban szerepelek. Úgy érzem, kiadtam mindent, amit kiadhatok az életemből. A szüleim sem szeretnék, ha ennél többet kéne szerepelniük, de én azért néha mesélek róluk, képeket is mutatok anyáékról a követőknek, mert büszke vagyok rájuk" – mondta.

Leginkább az autónak örül, másfél éve szerezte meg a jogosítványt, és nagyon szeret vezetni.

„Még szokatlan az új autó, de nagyon tetszik, gyakorolni fogok, és hamar belejövök. A következő időszak most a felkészülésről szól, nyelvet tanulok, edzek, megtanulok minél szebben a színpadon járni, ezek mellett jó lesz néha beülni az autóba, kikapcsolni, és hazamenni egy kicsit a szüleimhez" – mondta.