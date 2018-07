A valóságban is összejött a leszbikus sorozat két színésznője

Kiderült, hogy két színésznő tényleg összejött a női börtönben játszódó Orange Is the New Black forgatásán.

Az Orange Is the New Black-ben látott Vicci Martinez elárulta, hogy sorozatbeli kolléganőjével, Emily Tarverrel egy párt alkotnak.

Martinez a női börtönben játszódó szériában Daddyt játssza, aki a hatodik évadban a Daya nevű elítéltre kattan rá – őt viszont Dascha Polanco alakítja, Tarver az egyik börtönőrt, Artesian McCullough-t formálja meg.

A valóságban azonban igen nagy a szerelem Martinez és Tarver között, még egy zenei projekten is közösen dolgoznak – derül ki Martinez nyilatkozatából.