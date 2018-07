Közeleg a világvége, de van plakát is hozzá

A Good Omens 2019-ben érkezik, akad mellé egy promóciós poszter is.

Hatrészes tévésorozat lesz a Good Omens, amely a jó és a gonosz harcáról szól: David Tennant lesz a nagyhatalmú démon, Michael Sheen pedig az angyal. Előbbi logikus módon az apokalipszis eljövetelén ügyködik lelkes szorgalommal, utóbbi viszont nyilván megakadályozná azt, meggátolná az Antikrisztus felemelkedését.

A sorozat alapja egy regény, a Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch. A rendező Douglas Mackinnon, a gyártó a BBC Studios, 2019-ben adja majd a BBC Two és az Amazon Prime. Alább a baljós plakát.