Tévés vetélkedőben bukott le a sorozatgyilkos

Mostanában divatosak a megtörtént bűneseteket feldolgozó sorozatok, dokumentumfilmek, néha pedig az is előfordul, hogy a filmesek jobban – vagy legalábbis más szemszöget is vizsgálva – ássák bele magukat egy ügybe, mint a rendőrök. Nemegyszer új bizonyíték is előkerült már a forgatás során, de tudunk olyan esetről is, amikor egy sorozatgyilkos egy tévés vetélkedőben bukott le. Íme, pár érdekes sztori a média hatásáról az igazságszolgáltatásban!