Hihetetlen, de ezek a magyar sztárok házasok voltak!

Rékasi Károly és Détár Enikő, Gesztesi Károly és Liptai Claudia, Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán – csak néhány magyar sztárpár, akik egykor örök hűséget fogadtak egymásnak, együtt képzelték el a jövőt, de idővel mégis elváltak, és azóta más oldalán találták meg a boldogságot. Összeállításunkban felidézheti, hogy kik voltak egykor házasok a magyar sztárvilágból.

Rékasi Károly és Détár Enikő

A páros 2013 tavaszán közös közlemény formájában tudatta, hogy elválnak, közel 30 éves házasságuk végére került pont 2014-ben.

„Bár többször próbáltak minket álompárként feltüntetni, mindig felhívtuk a figyelmet arra, hogy éppen olyan emberek vagyunk, mint bárki más, a mi életünkben is előfordulnak szerethető és nehezen feldolgozható pillanatok. Kitüntetőnek éreztük azt a figyelmet, ami felénk irányult, és tudtuk, hogy sokak számára példaértékű a mi kapcsolatunk. A majd három évtized alatt sokszor sikerült megújítani, szerelemmel feltölteni az együttlétet, kivéve most” – közölték akkor.

Több lap is azt írta akkoriban, hogy egy harmadik fél miatt romlott meg a viszonyuk, színészberkekben régóta nyílt titok volt, hogy a színész összejött Pikali Gerdával. Azóta is együtt vannak, Rékasi nemrég jegyezte el a Jóban Rosszan színésznőjét, és Détár Enikő is boldog kapcsolatban él.

